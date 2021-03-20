В Кабуле заявили о готовности разделить полномочия с талибами

https://static.news.ru/photo/f9c66372-8a5b-11eb-8b08-96000091f725_660.jpg Фото: Masoud Akbari/CC BY-SA 3.0/wikimedia

Кабул не возражает против предложения Вашингтона о разделении полномочий с движением «Талибан» (запрещено в РФ), но детали такого соглашения должны быть детально разработаны в ходе переговоров. Об этом заявил глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

Что касается самой идеи разделения полномочий до проведения выборов, мы сказали американцам, что мы можем обсудить это с талибами. Мы ответили на предложения, правда, не в письменной форме, но у нас была встреча Высшего совета по национальному примирению, и на ней мы решили, что мы не против разделения полномочий, — приводит ТАСС слова афганского политика.

Абдулла добавил, что предложения американской стороны включают несколько трудноразрешимых вопросов, в том числе сохранение конституции, развитие действующих институтов, предотвращение коллапса государственной системы.

Как сообщал NEWS.ru, не менее трёх человек погибли, ещё 12 пострадали в результате взрыва автобуса в столице Афганистана 18 марта. Уточняется, что в автобусе ехали сотрудники Министерства коммуникаций и информационных технологий страны.