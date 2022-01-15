Убито двое детей в результате взрыва в Кабуле

В афганской провинции Кабул прогремел взрыв, унёсший жизни как минимум двоих детей, передаёт РИА Новости. Также сообщается о нескольких мирных жителях, получивших ранения.

Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в районе Баграми, находящимся на севере от столицы.

Бомба взорвалась <…> около 12:00 (по местному времени, 10:30 мск), убила двоих детей и ранила ещё несколько мирных жителей, — передаёт агентство.

На данный момент власти пока не дали комментарий касательно взрыва, также никто ещё не взял на себя ответственность за инцидент.

В ноябре в районе Спингар афганской провинции Нангархар произошёл крупный взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли. Также сообщалось о подрыве шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, жертвами которого стали не менее 150 человек.

15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек. По данным талибов, за оба теракта ответственны боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).