В Италии отменили ковид-сертификаты

Проверка сертификата Green Pass / Фото MikeDotta / Shutterstock.com

В Италии с 1 мая отменили грин-пассы — сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или выздоровления от COVID-19, сообщает Il giornale d'Italia. Теперь сертификаты больше не нужно будет предъявлять на работе, в государственных учреждениях, магазинах, кафе и ресторанах, общественном транспорте, кинотеатрах и театрах, на концертах и спортивных мероприятиях, а также в ночных клубах. Однако грин-пассы всё ещё необходимо будет показывать в больницах.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца также подписал указы, которые отменяют требование носить маску в закрытых общественных местах, однако на борту самолёта, в поезде, общественном транспорте, в кино или театре обязательное ношение средств индивидуальной защиты остаётся в силе, во всех других местах ношение маски будет только рекомендовано. Эти правила будут действовать как минимум до 15 июня.

В Италии двумя дозами вакцинированы 90% населения старше 12 лет. Общее число жителей, которые получили хотя бы одну дозу или выздоровели после ковида за последние полгода, достигает почти 95%.

В феврале власти Италии отменили режим ЧС, введённый из-за коронавируса. Тогда же заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери заявил о необходимости переосмыслить использование грин-пассов.