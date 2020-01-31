Власти Италии обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации после обнаружения двух случаев коронавируса.
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К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность и требует принятия своевременных мер, чтобы не допустить распространения заболевания в России, писал NEWS.ru.
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