https://static.news.ru/photo/9ca044e6-4417-11ea-b21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Италии обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации после обнаружения двух случаев коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, Ранее в больницу были госпитализированы два китайских туриста, которые почувствовали себя плохо в Риме. После этого министр здравоохранения страны одобрил распоряжение об отмене полётов в Китай. Авиасообщение с КНР приостановлено на неопределённый срок.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность и требует принятия своевременных мер, чтобы не допустить распространения заболевания в России, писал NEWS.ru.