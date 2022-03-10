В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн, сообщает РИА Новости.

Яхта класса «А» водоизмещением около 13 тысячи тонн считается крупнейшим мотосейлером в мире. Её длина — 150 метров, она спущена на воду в 2008 году. Спроектировал судно французский промышленный дизайнер Филипп Старк. Андрей Мельниченко в начале марта занимал шестое место в списке российских миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index. Его состояние выросло на $1,99 млрд — до $19,5 млрд.

В дополнение к тому, что уже сообщалось в последние дни, заморожено судно стоимостью около €530 млн, находящееся на стоянке в порту Триеста, которое относится к имуществу Андрея Игоревича Мельниченко, находящегося под санкциями, — цитирует издание сообщение Фингвардии.

Андрей Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, вышел из состава совета директоров угольной компании СУЭК. Это одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, которая является производителем и поставщиком угля на внутренний и внешний рынок, а также одним из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Разнопрофильные предприятия компании находятся в 12 субъектах РФ.

С 9 марта Мельниченко вышел из состава совета директоров и перестал быть основным бенефициаром «Еврохима», предприятия которого производят азотные и фосфорные удобрения. Мельниченко контролировал AIM Capital, которая владела 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Ещё 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы — «Минерально-химическая компания „Еврохим“».

Фингвардия Италии неделю назад арестовала активы других россиян, которые попали под санкции. Это пять позиций на сумму почти €140 млн. В их числе — виллы, связанные с Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане, а также телеведущим Владимиром Соловьёвым на озере Комо. Также арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.