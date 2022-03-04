Итальянские СМИ сообщили об аресте яхт Мордашова и Тимченко

В Италии конфискованы яхты российских миллиардеров Алексея Мордашова и Генадия Тимченко. Об этом сообщила газета La Repubblica. По данным издания, яхта «Леди М» Мордашова была задержана в порту Империи, яхта «Лена» Тимченко — в Сан-Ремо.

Оба предпринимателя включены в санкционный список Евросоюза, принятый в связи с событиями на Украине. Издание сообщает , что конфискация была проведена в присутствии адвокатов владельцев этих кораблей.

Газета также сообщила о конфискации виллы в Тоскане, принадлежащей экс-депутату Госдумы РФ Олегу Савченко.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала RAI заявил, что страна приступила к процедуре конфискации имущества российских олигархов.

Ранее сообщалось. что власти Германии конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбурге на севере Германии. В ЕС ранее объявили о заморозке активов российских предпринимателей, политиков, журналистов, а также деятелей культуры.

Белый дом ранее объявил новый пакет санкций США. «Полные блокирующие» ограничения вводят в отношении российских предприятий оборонного сектора. Кроме того, будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Что касается нефтеперерабатывающей отрасли России, то санкции коснутся организаций, «поддерживающих вооружённые силы России и Белоруссии».

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.