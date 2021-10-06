В Испании создали «первое живое лекарство»

Испанским специалистам впервые удалось модифицировать бактерии для борьбы с устойчивыми к антибиотикам микробами. Они образуют биоплёнки на поверхности катетеров, кардиостимуляторов, протезов суставов и прочих медицинских имплантатов. Таким образом, эти микровещества могут стать настоящим «живым лекарством». Об этом пишет издание Molecular Systems Biology.

Отмечается, что поверхности медицинских имплантатов представляют прекрасные условия для роста биологических плёнок. Они создают непроницаемые структуры, которые не позволяют антибиотикам или иммунной системе человека уничтожить встроенные в них бактерии. Патогенные микроорганизмы, связанные с биоплёнками, в тысячи раз более устойчивы к антибиотикам, чем отдельно существующие бактерии. Они составляют до 80% всех инфекций.

Наиболее активная из бактерий, образующих биоплёнки, это золотистый стафилококк. Вызванные им инфекции не поддаются лечению обычными антибиотиками. Для этого потребуется хирургическое удаление инфицированных медицинских имплантатов. Альтернативные методы лечения с использованием антител или ферментов широкого спектра действия очень токсичны для здоровых тканей и вызывают нежелательные побочные эффекты, утверждают специалисты.

Учёные из Барселоны предложили использовать для адресной доставки ферментов непосредственно к биоплёнкам микроорганизмы — бактерии, которые сами эти ферменты и производят. Они считают этот метод безопасным и дешёвым способом лечения инфекций, возникающих в результате медицинского вмешательства. Утверждается, что это идеальный вектор доставки в организм.

Метод лечения был протестирован на лабораторных мышах, которым вводили инфицированные катетеры. Инъекции препарата, содержащего модифицированные бактерии Mycoplasma pneumoniae с сокращённым геномом, позволили вылечить 82% заражённых животных. Исследователи планируют провести клинические испытания в 2023 году и после этого перейти к крупномасштабному производству «живых лекарств».

Ранее сообщалось, что американские учёные провели исследование тибетского ледника Гулия. Его возраст составляет более 15 тысяч лет. Биологи обнаружили в структуре льда генетические следы 33 родов вирусов, 28 из которых ещё не были изучены наукой.