Десятки неизвестных науке вирусов нашли во льдах Тибета

Американские учёные провели исследование тибетского ледника Гулия. Его возраст составляет более 15 тысяч лет. Биологи обнаружили в структуре льда генетические следы 33 родов вирусов, 28 из которых ещё не были изучены наукой, сообщает научный журнал Microbiome.

Микробиолог Лонни Томпсон вместе с другими учеными исследовал цилиндрические куски льда. Они были взяты с двух разных участков: на высоте 6710 и 6200 метров над уровнем моря. Учёные объяснили появление вирусов следующим образом: в процессе формирования ледников на них из воздуха попадают частицы пыли и пыльцы, а также живые организмы — бактерии и вирусы. Кроме того, лёд может содержать в себе пузыри древнего воздуха, газовый состав которого может кардинально отличаться от современного.

Благодаря налаженной работе по изучению ледяных кернов, Томпсон с коллегами смог обнаружить во льду следы 33-го рода вирусов, которые никак не угрожают жизням людей. Они содержат в себе лишь часть ДНК. В таком виде распространение вирусов просто невозможно. Биологи утверждают, что они попали на ледник из почвы или растений, а не с человека или животных.

Находка позволит ученым лучше разобраться в эволюции вирусов: благодаря методике выделения и их изучения учёные смогут продвинуться в дальнейших поисках жизни на других космических объектах.

Ранее британские исследователи обнаружили под шельфовым ледником в Антарктиде необычных живых существ, которые похожи на губки. Это произошло в ходе поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Это открытие примечательно тем, что на антарктическом побережье отсутствуют прикреплённые бентосные формы жизни.