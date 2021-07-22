Десятки неизвестных науке вирусов нашли во льдах Тибета

Американские учёные провели исследование тибетского ледника Гулия. Его возраст составляет более 15 тысяч лет. Биологи обнаружили в структуре льда генетические следы 33 родов вирусов, 28 из которых ещё не были изучены наукой, сообщает научный журнал Microbiome.
Микробиолог Лонни Томпсон вместе с другими учеными
Благодаря налаженной работе по изучению ледяных кернов, Томпсон с коллегами смог обнаружить во льду следы 33-го рода вирусов, которые никак не угрожают жизням людей. Они содержат в себе лишь часть ДНК. В таком виде распространение вирусов просто невозможно. Биологи утверждают, что они попали на ледник из почвы или растений, а не с человека или животных.
Находка позволит ученым лучше разобраться в эволюции вирусов: благодаря методике выделения и их изучения учёные смогут продвинуться в дальнейших поисках жизни на других космических объектах.
Ранее британские исследователи обнаружили под шельфовым ледником в Антарктиде необычных живых существ, которые похожи на губки. Это произошло в ходе поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Это открытие примечательно тем, что на антарктическом побережье отсутствуют прикреплённые бентосные формы жизни.