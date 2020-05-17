В Иране заявили о готовности ответить на угрозы США иранским танкерам

https://static.news.ru/photo/14ab9d82-98f0-11ea-9880-fa163e074e61_660.jpg Али Рабии Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель иранского правительства Али Рабии посоветовал США отказаться от провокаций в адрес танкеров, которые поставляют топливо Венесуэле, так как Тегеран готов ответить на угрозы.

Он выразил надежду, что американской стороне удастся «избежать ошибок», однако Иран учтёт все возможные варианты действий со стороны Соединённых Штатов и будет готов к наихудшему.

Конечно, пока ещё рано говорить об ответе на возможное морское пиратство со стороны США, — отметил Рабии.

Однако, по его словам, если это произойдет, иранские власти оставляют за собой все возможные опции и дадут надлежащий ответ.

Ранее NEWS.ru писал, что иранские власти вызвали посла Швейцарии из-за поставок нефти в Венесуэлу. Тегеран отправил пять танкеров в республику, однако опасается перехвата судов властями Соединённых Штатов Америки. Дипломаты из европейской страны официально представляют интересы Белого дома в Иране.