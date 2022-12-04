В Иране упразднили полицию нравов после протестов

Фото: Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини, сообщает агентство ISNA со ссылкой на генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери. По его словам, полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами, — говорится в сообщении.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день.

По данным Iran International, всего с 17 сентября были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности. Также были арестованы 18 тысяч демонстрантов, в отношении некоторых вынесены смертные приговоры, однако ни один не был исполнен.

В декабре стало известно, что правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. По словам генпрокурора Монтазери, обсуждение идет во всех ветвях власти, несмотря на то что их представляют политики-консерваторы.