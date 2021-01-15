В Индонезии блогеры вошли в приоритетную группу для вакцинации

https://static.news.ru/photo/5aad2b04-57e8-11eb-ba22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Блогеры вошли в приоритетную группу для вакцинации против COVID-19 в Индонезии. Так, власти страны считают, что это поможет привлечь больше людей к прививочной кампании.

Как сообщается, в числе первых в Индонезии прививки получат медицинские работники. Вакцину от COVID-19 в первых рядах также получат музыканты из группы Noah и певица Риса Сарасвати. В настоящее время в стране доверяют прививке лишь 37% жителей, пишет Reuters.

Известно, что в Индонезии используется вакцина CoronaVac. В её эффективности до сих пор сомневается ряд врачей.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выросло число желающих сделать прививку от коронавируса. Согласно данным опроса, 40% россиян готовы пройти вакцинацию, при этом 16% опрошенных намерены сделать это в ближайшее время.

В начале декабря перед стартом вакцинации от коронавируса однозначно готовы были сделать прививку 9% россиян.