ВСУ захватили студентов из Шри-Ланки в Харьковской области Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ задержали семерых студентов из Шри-Ланки в Купянске

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские военные задержали семь студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже в Купянске, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, иностранцев увезли в неизвестном направлении.

Нам стало известно, что подразделениями укрофашистов задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медколледже. Они были вывезены в неизвестном направлении. Учитывая известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокации в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области и России, — заявил Ганчев.

По словам Ганчева, задержанных студентов с высокой долей вероятности могут использовать для «фабрикации фейков по аналогии с Бучей и Изюмом». Он отметил, что ВГА Харьковской области в кратчайшие сроки направит информацию об этом происшествии в дипведомство Шри-Ланки в России.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области задержали российских и украинских учителей, преподававших по программе РФ. В ответ в пресс-службе администрации региона заявили, что преподаватели из РФ не работали на территориях, подконтрольных России.

В пресс-службе Минпросвещения РФ подтвердили, что заявления о задержании российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности. По данным министерства, все они находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и бойцы Донецкой и Луганской народных республик.