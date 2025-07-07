Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 15:48

Раскрыто, как взятие Купянска повлияет на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

Военэксперт Кнутов: взятие Купянска может сократить обстрелы Белгорода

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взятие Купянска под контроль Вооруженных сил России может сократить обстрелы Белгорода со стороны ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это связано с изменением тактики противника, который теперь делает ставку на создание 10-километровой зоны безопасности с использованием дронов.

Противник меняет тактику, делает ставку на создание 10-километровой зоны на линии боевого соприкосновения, в которую практически невозможно будет проникнуть. Делается это с помощью дронов. Кроме того, не так давно HIMARS использовались лишь в ограниченных случаях для нанесения ударов по наиболее значимым целям, и то недалеко от линии боевого соприкосновения. Последние 10 дней удары наносятся по Донецку, Луганску и другим тыловым районам. Поэтому, когда мы говорим о том, можем ли мы обезопасить приграничные территории РФ, в том числе Белгород после взятия Купянска, то ответ положительный, — пояснил Кнутов.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ, занявшим Соболевку, остается пройти всего несколько километров до Купянска. По его словам, военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника и берут в окружение купянскую группировку, ситуация для которой критическая.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль. По его словам, в результате погибли два человека. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород.

Купянск
Белгородская область
Россия
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Политолог ответил, почему лидеры БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Адвокат раскрыл, удастся ли установить личности шантажистов Смолова
Добронравов признался, почему игнорирует «Игру в кальмара»
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.