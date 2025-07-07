Раскрыто, как взятие Купянска повлияет на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

Взятие Купянска под контроль Вооруженных сил России может сократить обстрелы Белгорода со стороны ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это связано с изменением тактики противника, который теперь делает ставку на создание 10-километровой зоны безопасности с использованием дронов.

Противник меняет тактику, делает ставку на создание 10-километровой зоны на линии боевого соприкосновения, в которую практически невозможно будет проникнуть. Делается это с помощью дронов. Кроме того, не так давно HIMARS использовались лишь в ограниченных случаях для нанесения ударов по наиболее значимым целям, и то недалеко от линии боевого соприкосновения. Последние 10 дней удары наносятся по Донецку, Луганску и другим тыловым районам. Поэтому, когда мы говорим о том, можем ли мы обезопасить приграничные территории РФ, в том числе Белгород после взятия Купянска, то ответ положительный, — пояснил Кнутов.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ, занявшим Соболевку, остается пройти всего несколько километров до Купянска. По его словам, военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника и берут в окружение купянскую группировку, ситуация для которой критическая.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль. По его словам, в результате погибли два человека. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород.