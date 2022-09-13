В Харьковской ВГА опровергли задержание российских учителей на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские учителя не работали на территориях Харьковской области, подконтрольных России, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. В то же время там заявили, что не имеют информации о местных учителях, сотрудничавших с Россией.

В регионе не было российских учителей. Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой методике, пока неизвестно, — указали представители военно-гражданской администрации.

В пресс-службе Министерства просвещения РФ также подтвердили, что заявления о задержании российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности. По данным министерства, все они находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик.

Российские учителя находятся под защитой. Провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий, — подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук накануне заявила, что в Харьковской области задержали российских и украинских учителей, преподававших по программе РФ. По ее словам, им грозит тюремный срок.

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что Киев постоянно шантажирует учителей в городе и рассылает им угрозы. Он добавил, что родителей запугивают тем, что им не следует отдавать детей в российские школы. По его словам, многие проукраинские учителя забывают о своем предназначении из-за действий Киева, а страдают из-за этого дети, которые остаются без образования.