«Страна»: в Харьковской области задержали российских учителей

Фото: Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Верещук

В Харьковской области задержали российских и украинских учителей, преподававших по российской программе, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук изданию «Страна». По ее словам, им грозит тюремный срок.

Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещённую законом деятельность, — сказала Верещук.

Премьер добавила, что российских учителей не станут рассматривать в качестве пленных для обмена, поскольку их не защищает Женевская конвенция. Украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, по ее словам, также ждет суровое наказание. В частности, россиян, перебравшихся для обучения детей, будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны (максимальный срок — до 12 лет). Украинских преподавателей, работавших по российской программе, осудят за коллаборационизм (до 15 лет).

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга заявил, что власти Украины постоянно шантажируют учителей в городе и рассылают им угрозы. Он добавил, что родителей запугивают тем, что им не следует отдавать детей в российские школы. По его словам, многие проукраинские учителя забывают о своем предназначении из-за действий Киева, а страдают из-за этого дети, которые остаются без образования.