В Грузию не пустили редактора подкастов «Холода» Алексея Пономарева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Грузию не пустили редактора подкастов «Холода» Алексея Пономарева, сообщает издание в Telegram-канале. Журналист летел в Тбилиси из Риги, однако в грузинском аэропорту пограничники, продержав его на границе около получаса, выдали Пономареву документ об отказе во въезде «по иным причинам».

Как пишет «Холод», после этого редактора посадили на самолет до Риги.

По данным издания, последние несколько месяцев Пономарев живет в Тбилиси и арендует там квартиру.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что государство может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией, однако окончательное решение останется за правительством и обществом. Она также отметила, что большое число россиян, недавно прибывших в страну, является вызовом для Грузии.

27 ноября журналиста Илью Азара не пустили на рейс Берлин — Рига, несмотря на действующую латвийскую визу D. Пограничники сослались на документ, в котором сказано, что россиянам запрещен въезд в Латвию при отсутствии визы категории А или С. Позже сам журналист подтвердил данную информацию и добавил, что сотрудники ссылались на текст правил Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Он добавил, что сотрудники авиакомпании были удивлены правилами, но ничего не смогли сделать.