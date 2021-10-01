Глава правящей партии Грузии назвал цель прибытия Саакашвили в страну

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы совершить госпереворот и устроить беспорядки, сообщает InterPressNews со ссылкой на главу правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе. По его словам, все процедуры, касающиеся задержания политика и его последующей отправки в тюрьму, будут соответствовать правовым нормам.

Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление, — сказал Кобахидзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Саакашвили в попытке накалить предвыборную обстановку. По её словам, если кому-то небезразлична страна и её будущее, то необходимо рассказать обществу «правду и тем самым восстановить спокойствие», а не насмехаться и «подшучивать». Она также отметила, что власти должны предотвратить все попытки по дестабилизации ситуации и организации беспорядков.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны. Экс-президент до этого сообщил в Facebook, что вернулся на родину. Ранее он обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.