В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Тбилиси, Грузия / Фото Елена Гурдина/NEWS.ru

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга. Местные жители ощутили происходящее.

Сегодня в 23:53 по тбилисскому времени произошло землетрясение магнитудой 5,3, — сообщили в Центре.

По данным специалистов, эпицентром землетрясения стал город Дманиси. Толчки чувствовались в столице Грузии Тбилиси.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что на юге Боснии и Герцеговины в Столаце из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла на жилой дом сошла скала, в результате чего погибла женщина. Её родители пострадали.

Также землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло на юго-востоке Турции в провинции Малатья. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.