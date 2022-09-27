В Грузии призвали закрыть границы на фоне массовой эмиграции русских Грузинский депутат Мамулашвили призвала закрыть границы из-за внезапного наплыва русских

Фото: NEWS.ru

Грузинские оппозиционеры стараются убедить правительство в закрытии границ и введении визового режима для россиян на фоне массовой эмиграции граждан РФ, заявила депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили в разговоре с журналистами CNN. Телеканал также привел фотографии с российско-грузинской границы, сделанные со спутника. На них видна огромная очередь ожидающих перехода в Верхнем Ларсе.

[На фоне внезапного наплыва русских] мы настаиваем на том, чтобы правительство ввело визы и/или закрыло границы, — заявила Мамулашвили.

Ранее глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил, что в Верхнем Ларсе сегодня, 27 сентября, введут режим ЧС. По его словам, для жителей Северного Кавказа проезд уже закрыт.

До этого сообщалось, что мобилизационный пункт военкомата развернут на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. В региональном МВД уточнили, что на КПП состоялось совещание, в котором приняли участие осетинский министр внутренних дел, начальник Госавтоинспекции, а также главы погрануправления ФСБ России по региону и Северо-Осетинской таможни.