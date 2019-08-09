Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Гварамию обвиняют в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. По версии следствия, из-за бывшего руководителя «Рустави 2» недополучила 6 млн 764 тысячи лари, говорится на
Ранее сотрудники информационной и политической программ грузинской телекомпании «Рустави 2» обнародовали совместное заявление. Его авторы поддержали Гварамию. Сотрудники канала полагали, что «пребывание Ники Гварамии на посту гендиректора и его трудовой контракт были главным гарантом редакционной независимости».
Как писал News.ru, уволенный с должности генерального директора грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что ему до сих пор не выплатили положенные $5 млн.