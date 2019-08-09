https://static.news.ru/photo/dea2a5d8-baa5-11e9-a441-fa163e074e61_660.jpg Ника Гварамия Фото: OSCE Parliamentary Assembly/wikimedia.org

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Гварамию обвиняют в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. По версии следствия, из-за бывшего руководителя «Рустави 2» недополучила 6 млн 764 тысячи лари, говорится на сайте ведомства.

Ранее сотрудники информационной и политической программ грузинской телекомпании «Рустави 2» обнародовали совместное заявление. Его авторы поддержали Гварамию. Сотрудники канала полагали, что «пребывание Ники Гварамии на посту гендиректора и его трудовой контракт были главным гарантом редакционной независимости».

Как писал News.ru, уволенный с должности генерального директора грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что ему до сих пор не выплатили положенные $5 млн.