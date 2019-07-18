https://static.news.ru/photo/cf7f9038-a96c-11e9-a858-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/rustavi2

Сотрудники информационной и политической программ грузинской телекомпании «Рустави 2» обнародовали совместное заявление. Его авторы поддерживают гендиректора Нику Гварамию, а также подчёркивают приверженность борьбе «против оккупанта, России».

В заявлении отмечается, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал необоснованными жалобы «Рустави 2» на возвращение телекомпании её бывшему владельцу Кибару Халваши, вызывает разочарование, сообщает портал « Грузия online ».

В такой ситуации, по нашему глубокому убеждению, главной проблемой и угрозой для канала, медиапространства и, в конечном итоге, в целом для страны является изменение информационно-политических передач и в целом критической редакционной политики «Рустави 2», — отмечается в заявлении.

Сотрудники телеканала полагают, что «пребывание Ники Гварамии на посту гендиректора и его трудовой контракт были главным гарантом редакционной независимости». Также они со скепсисом относятся к заявлению Кибара Халваши о том, что он не собирается ничего менять в работе компании, кроме увольнения действующего руководителя.

Мы считаем, что Халваши представляет власть Бидзины Иванишвили (лидера правящей партии «Грузинская мечта». — News.ru), который всеми своими силами, всеми средствами и с использованием всех ветвей власти боролся против «Рустави 2», — говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что информационная служба канала «своей личной и профессиональной целью намечает борьбу за интеграцию Грузии в западную цивилизацию, внедрение в стране демократических ценностей и борьбу против оккупанта, России».

Мы не считаем, что Бидзина Иванишвили, «Грузинская мечта» и поддержанный ими Кибар Халваши разделяют эти цели и согласны с нашим рвением к цели, — добавили журналисты «Рустави 2».

Они призывают Минюст Грузии не регистрировать смену владельцев телеканала, пока не будет обжаловано решение ЕСПЧ в Большой палате Страсбургского суда.

Как писал News.ru, ранее Кибар Халваши, который в ближайшее время может стать владельцем телеканала «Рустави 2», пообещал уволить гендиректора СМИ Нику Гварамию.