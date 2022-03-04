В Греции попросили прощения у Путина за действия руководства страны
Греческий бизнесмен Яннакопулос попросил прощения у Путина за действия властей страны
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:59, 04 марта 2022
Фото: pixabay
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Генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции, Димитрис Яннакопулос обратился к президенту России Владимиру Путину и извинился из-за политики греческих властей в отношении специальной операции России на Украине. Он призвал людей задуматься о настоящих причинах происходящего, прежде чем выходить с жёлто-голубыми флагами. Видеообращение предпринимателя было опубликовано на YouTube-канале NOIAZOMAI.
Я хотел бы принести извинения Путину за то, что делает моя страна в последние дни. Когда он покончит со всеми этими неонацистами, он даст нам возможность покинуть НАТО вместе с Сербией, — поделился Яннакопулос.
Он также назвал европейских лидеров «пешками», которые подчиняются приказам извне.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что решение отказать Украине и Грузии во вступлении в НАТО было правильным. Он добавил, что этот вопрос не стоял и до сих пор не стоит на повестке. Он также добавил, что перспективы вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз — это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь. Немецкий лидер при этом отметил, что в вопросе гарантий безопасности для России никакого плана размещения на Украине ракет Североатлантического альянса не было.