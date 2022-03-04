В Греции попросили прощения у Путина за действия руководства страны

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС. По его словам, он поговорил с президентом США Джо Байденом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украина также обратилась в МАГАТЭ, добавил глава государства. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале президента.

Я уже говорил с президентом Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также премьер-министром Джонсоном, — рассказал Зеленский. При этом он заявил, что в случае крупной аварии на...