В Госдуме рассказали, почему Запад опровергает версии Киева об обстрелах Депутат Водолацкий: западные СМИ хотят сместить демократов перед выборами в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные СМИ начинают проявлять определенную свободу слова, которой у них не было много лет, чтобы сместить демократов перед выборами в США, заявил NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Так депутат прокомментировал материал The New York Times о том, что взорвавшуюся на рынке в Константиновке Донецкой области ракету выпустили ВСУ, а не российские военные, как ранее сообщали в Киеве.

У западных СМИ начинается некоторое проявление совести. Они начинают писать правду для тех людей, которые живут в США и других странах, говоря о том, что нацистский режим на Украине нельзя поддерживать, нельзя направлять туда ракеты дальнего действия, потому что они убивают, уничтожают мирное население. Пресса показывает народу, что демократы разрушают Америку. Поэтому часть изданий, которая против демократов, пишут правду, которая очевидна, — заявил Водолацкий.

По мнению парламентария, если таких СМИ станет больше, то это начнет влиять на общественность, люди выйдут на улицы с требованием прекратить вооружать Украину.

Волнения уже начались в Германии и Франции. Рейтинги лидеров европейских стран падают. Будем надеяться, что здравый смысл в Европе восторжествует. И ростки национализма, которые идут от Украины, будут уничтожены в зародыше, — отметил Водолацкий.

Ранее NYT опубликовала материал, где говорится о том, что ракетный удар по рынку в Константиновке 6 сентября был нанесен украинской ракетой. Издание, которое провело собственное расследование, отмечает, что в результате удара погибли минимум 15 мирных жителей и получили ранения более 30 человек.