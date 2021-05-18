В Госдуме рассказали об ошибке Москвы в отношениях с Киевом

https://static.news.ru/photo/5abd104c-b84f-11eb-adf0-96000091f725_660.jpg Константин Затулин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Россия допустила важный просчёт в двусторонних отношениях с Украиной в 1990-е годы. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он предположил, почему Украина не оказалась в списке недружественных стран вместе с США и Чехией.

Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнёрством, — отметил депутат.

Он добавил, что Украина все годы своей независимости пытается уйти от любой ответственности.

Потому что они ни в чём не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов, мы в это поверили. Мы верим в то, что Украина несостоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать, — подчеркнул Затулин.

При этом он считает, что «борьба за Украину не закончена».

Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже, — сказал депутат.

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