В Госдуме рассказали, какие территории Украины могут войти в состав НАТО Депутат Чепа: Львовская или Одесская области могут войти в состав НАТО

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НАТО вероятно предложит Киеву принять отдельные части украинской территории в состав Альянса, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это могут быть Львовская или Одесская области. Вместе с тем депутат заявил о намерении Киева и НАТО продолжать эскалацию украинского кризиса.

Это один из компромиссных вариантов для украинского режима. Действия Киева и Североатлантического Альянса нацелены на одно — продолжить эскалацию конфликта и не допустить полного поражения ВСУ, — заявил Чепа.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля и соберет лидеров всех стран Альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет принята в члены НАТО на этом саммите.

Ранее Financial Times сообщило, что НАТО может дать Киеву гарантии безопасности либо будет помогать и укреплять Украину в военном отношении по модели Израиля. Собеседник издания отметил, что финансово выгоднее первый вариант, однако он может дорого обойтись союзникам с точки зрения ответственности за происходящее.

До этого сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе союзники планируют объявить о масштабном соглашении, которое будет включать создание многопрофильной структуры для поддержки Украины.