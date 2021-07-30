В Госдуме раскритиковали Порошенко из-за его ответа на статью Путина

Бывший президент Украины Пётр Порошенко либо не читал, либо не понял статью российского лидера Владимира Путина о русских и украинцах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа. Он раскритиковал украинского политика.

Порошенко говорит абсолютно не о том, о чём написано в статье, он неправильно её трактует, — считает Чепа.

По его словам, Путин говорил об общем культурном контексте, а не акцентировал внимание на отрицании национальности.

Ранее Порошенко дал интервью Gazeta Wyborcza, в котором назвал отличие русских от украинцев. Политик считает, что у народов разный исторический опыт, песни, танцы, кухня, политическая культура и отношение к правам человека. Он подчеркнул, что украинцы давно сформировались и не имеют проблем с идентичностью, а мнение лидера России ему «по барабану».

На статью отреагировал действующий глава Украины Владимир Зеленский. Он вспомнил библейских персонажей Каина и Авеля. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил, что публикация Путина не отличается особой оригинальностью, а историю начали переписывать ещё русские цари.

12 июля Путин написал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». Её опубликовали на сайте Кремля на двух языках: русском и украинском. В статье Путин рассуждает об общности русского и украинского народа, а также затрагивает вопросы формирования национального сознания украинцев. Позже Минобороны внесло её в список материалов, обязательных для изучения военнослужащими. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом нет ничего удивительного.