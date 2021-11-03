В Госдуме призвали США «не безобразничать» в Чёрном море
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
13:38, 07 ноября 2021
Фото: US Navy/via Globallookpress.com
Читайте нас в Google Новости
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал прохождение кораблей ВМС США у берегов полуострова. Он призвал США не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Вооружённый крылатыми ракетами эсминец США «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США находятся в акватории Чёрного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за их действиями.
Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине, — заявил Шеремет.
Кроме этого, депутат дал рекомендацию «не размахивать факелами вблизи пороховых бочек». По его словам, любые попытки провокаций «будут пресечены на корню».
Шеремет отметил, что Россия не заинтересована в конфликтах и всегда выступает за диалог. По его словам, военным путём не решить никакие проблемы и вопросы. Все претензии лучше высказывать за столом переговоров. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны, заключил депутат.
Ранее депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что американская «наглость» не является сенсацией, никто не разрешит флоту США «пастись» у российских берегов. Он комментировал высказывание заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских кораблей в территориальные воды других стран.