В Госдуме отреагировали на просьбу Украины к ФРГ о возвращении Крыма

https://static.news.ru/photo/9adaf2c6-8734-11eb-b157-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина пытается столкнуть Россию с Германией. Об этом заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, комментируя просьбу посла Украины в Германии Андрея Мельника об обязанности Берлина помочь Киеву в вопросе возвращения Крыма.

Мельник заявил, что таким образом Германия может компенсировать злодеяния времён Великой Отечественной войны. Водолацкий, в свою очередь, считает, что это свидетельствует о том, что в настоящее время происходит деградация высшего руководства Украины, и страной управляют праворадикальные организации.

Украина хочет, получается, третью мировую войну. До такого не доходил ещё ни один руководитель высшего уровня, ни одной страны. Только Украина в своем безумстве может заявлять все что угодно, — заявил Водолацкий в интервью «Дума ТВ».

Он также сказал, что украинский посол не только оказал «медвежью услугу» Берлину, но и оскорбил своим заявлением жителей этой страны.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как писал NEWS.ru, в Крыму отреагировали на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Россию предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что доступу препятствует именно украинская сторона.