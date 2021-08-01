В Госдуме оценили слова американского адмирала о «провокациях» РФ

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил в беседе с РИА Новости, что «провокации» в Чёрном море, в которых обвиняют Москву, не более чем охрана собственных границ.

Так политик отреагировал на слова командующего американскими ВМС в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, заявившего, что Россия «провоцирует» США на атаку. По мнению Шхагошева, в Черноморском регионе проблем не будет, если там станут действовать профессионалы.

Провокации — вообще это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый, — пояснил депутат.

Он добавил, что Россия весьма серьёзно относится к охране государственной границы.

Если они на это реагируют как на провокацию, в этом случае начинаются эти «сопровождения» и реакция с нашей стороны. Это дело профессионалов и с той и с другой стороны, — подчеркнул Шхагошев.

Он считает, что критика в сторону Москвы объясняется тем, что «американцы не могут вести себя в крымской акватории как дома».

Чёрное море больше наш дом, а не американский и не НАТО, — указал Шхагошев.

Ранее стало известно, что капитаны кораблей НАТО сами решают, стрелять или нет по российским самолётам и кораблям, которые их провоцируют. Об этом заявил адмирал Роберт Берк. По его словам, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе.