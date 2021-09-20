В Госдуме оценили перспективы разблокирования коммуникаций в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшей встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком заявил о готовности республики к разблокированию региональных коммуникаций. Председатель комитета Госдумы России по работе со странами СНГ Леонид Калашников в беседе с NEWS.ru выразил надежду на то, что все встречи и поездки официальных лиц, а также парламентские выборы в Армении не только принесут мир в страны, но и помогут поскорее решить остро стоящие сегодня вопросы.

Ради этого положено много жизней за тридцать лет. Процесс разблокирования и восстановления коммуникаций — это то, что рано или поздно придёт в каждый дом и в Армении, и в Азербайджане. К сожалению, сразу мы этого не увидим. Однако сегодня мы наблюдаем волю и желание лидеров стран двигаться в таком направлении, — отметил Калашников.

Депутат также выразил обеспокоенность возможным вмешательством западных стран в процесс урегулирования конфликта.

Лишь бы западные руководители не заблудили во всяких трениях и шероховатостях, которые всегда, конечно, присутствуют в этом процессе. Их необходимо решать переговорным путём, — сказал он.

Комментируя ситуацию вокруг открытия коридора, связывающего Азербайджан с Нахичеванью, Калашников отметил, что «всему своё время».

Ранее на встрече с Пашиняном Оверчук заявил, что Россия, Азербайджан и Армения настроены на разблокирование транспортных и экономических связей в Карабахе. По его словам, восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота между странами.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.