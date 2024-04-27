В Госдуме объяснили, почему СВО не завершилась еще два года назад Депутат Журавлев: Запад заставил Украину отказаться от переговоров с Россией

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Россия сразу предлагала урегулировать конфликт с Украиной при помощи переговоров, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в стамбульских договоренностях, которые Киев отказался подписывать в апреле 2022 года, ничего сверхъестественного от украинских властей не требовалось.

Наши власти лишь предлагали им отказаться от планов на вступление в НАТО, прекратить привозить в страну иностранных военных и вооружение, уменьшить армию и — что кажется мне совершенно справедливым — признать русский язык вторым государственным, — поделился депутат.

Он отметил, что немецкое издание Welt, которое опубликовало проект договоренностей, считает, будто именно требование о статусе языка Киев счел неприемлемым. Однако давно известно, что на продолжении вооруженного конфликта настояли западные эмиссары, подчеркивает политик.

Западу все это необходимо, чтобы ослабить Россию, никакое примирение ему было не нужно, отсюда и результат — Украине попросту приказали ничего не подписывать, — сказал Журавлев.

Ранее бывший одесский подпольщик, участник СВО Владислав Долгошея рассказал NEWS.ru, что с Украиной и украинскими политиками нельзя идти ни на какие договоренности. По его словам, Россия уже убедилась в этом на своем горьком опыте.