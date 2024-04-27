Песков назвал причину отказа Киева от переговоров в Стамбуле Песков: Киев отказался от переговоров в Стамбуле под прямым давлением Лондона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Украинская сторона отказалась от продолжения переговоров с Россией в Стамбуле под прямым давлением Лондона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, документ о перемирии был «фактически парафирован» — практически подписан.

Всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия (депутат Рады. — NEWS.ru). Все остальное — это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники, — сказал Песков.

Переговоры Украины и России проходили весной 2022 года, они стартовали почти сразу после того, как началась российская спецоперация. Наиболее результативным был раунд в Стамбуле. Стороны разработали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины и даже предварительно подписали его. Помимо РФ и Украины, документ должны были подписать Китай, США, Франция и Великобритания. Позже переговоры приостановились.

Газета Welt Am Sonnag сообщила, что представители Москвы и Киева во время встречи в Стамбуле почти договорились об условиях прекращения конфликта, неразрешенными оставались лишь несколько пунктов, которые в том же месяце должны были лично обсудить президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Одним из них стало требование, которое Россия выдвинула после саммита: сделать русский язык вторым официальным языком на Украине. На это власти страны не согласились.

В ноябре 2023 года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверял, что на страну никто не давит по поводу переговоров с РФ. До этого начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин утверждал, что решение о диалоге Зеленский принимает сам. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров весной 2022 года.