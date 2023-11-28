На Украине сообщили об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией Кулеба: на Украину никто не давит в вопросе переговоров с Россией

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

На Украину никто не давит в вопросе переговоров с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что не испытывает никакого гнета в этом вопросе со стороны западных партнеров.

Чтобы сделать мой ответ проще, лишив его всех возможных интерпретаций: нет, я не чувствую никакого давления, — сказал Кулеба.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с РФ.

Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что Россия ни разу не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он отметил, что Москва, на проходивших весной 2022 года переговорах, требовала от Киева не только отказаться от вступления в НАТО, но и признать российский суверенитет над Крымом и независимость республик Донбасса.