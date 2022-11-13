В Британии объяснили, почему не станут подталкивать Киев к переговорам с РФ Адмирал Радакин: Лондон не будет давить на Киев в вопросе переговоров с Москвой

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Великобритания не станет давить на Украину и подталкивать ее президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил в интервью BBC начальник штаба обороны вооруженных сил королевства адмирал Тони Радакин. По его словам, Киев сам должен принять это решение, определив подходящий момент.

Такие решения — за президентом Зеленским. Я полагаю, мы дали ясно понять, что поддерживаем Украину. <...> Нам нужно быть уважительными и признать, что именно президент Зеленский определит для своей страны подходящий момент для переговоров, — заявил Радакин.

Ранее Зеленский в обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна во время СВО. При этом украинский лидер указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года. По ее словам, процесс затормозился после того, как украинская сторона не ответила на предложения РФ.