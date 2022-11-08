Зеленский снова озвучил условия для переговоров с Россией

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении целого ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».

Для проведения мирных переговоров должна быть восстановлена территориальная целостность Украины, уважение к уставу ООН, компенсация всех убытков, наказание всех военных преступников и гарантии, что подобное больше не повторится, — сказал Зеленский.

Украинский президент назвал разумными выдвинутые условия.

Подвижки в вопросе переговоров между Москвой и Киевом будут наблюдаться в течение ближайших двух недель, рассказал ранее замглавы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, это связано с предстоящими выборами в Конгресс США и «розыгрышем во внутренней борьбе украинской карты» в противостоянии республиканцев с демократами.