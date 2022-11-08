Захарова: Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера, сообщает ТАСС.

Разговоров о переговорах действительно много, но они в разном контексте. Конструктивных разговоров нет, они закончились в апреле текущего года, после того как в ответ на предложение Украины мы отправили в очередной раз наши предложения и дальше все было заблокировано, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что на готовность украинских властей к началу переговорного процесса напрямую влияет Запад, поставляющий Киеву вооружение, а также оказывающий финансовую поддержку. По мнению Захаровой, США и ЕС запрещают Украине «даже думать» о переговорах, подталкивая страну к военному решению конфликта.

Теперь нет вопросов, кто за ними (властями Украины. — NEWS.ru) стоит, те, кто поставляет им оружие и дает огромные деньги, то запрещая даже думать о переговорах, то провоцируя историю о том, что все должно решиться на поле боя, то потом (на Западе. — NEWS.ru) снова возвращаются к теме переговоров, но в контексте обвинения нашей страны, что мы их не ведем, — отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе боевых действий. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».