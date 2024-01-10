Джонсон оценил свою роль в переговорах между Россией и Украиной Джонсон заявил, что не причастен к срыву мирных переговоров России и Украины

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Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, передает The Times. Он назвал «российской пропагандой» информацию об этом.

При этом Джонсон вспомнил, что после встречи российских и украинских дипломатов в Турции он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда он выразил озабоченность возможностью заключения каких-либо соглашений между Москвой и Киевом, обещал помощь Лондона и призвал «просто воевать».

Джонсон объявил о своем уходе с поста депутата парламента от Консервативной партии в июне 2023 года. Это решение было принято после оглашения результатов независимого расследования о проведении вечеринок на Даунинг-стрит во время пика пандемии COVID-19. По этой же причине 7 июля 2022 года он ушел с поста премьер-министра и главы Консервативной партии.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре заявил, что конфликт между Россией и Украиной мог закончиться еще весной 2022 года после переговоров в Стамбуле. По его словам, Киев отказался от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.