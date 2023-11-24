«Ключевой пункт»: на Украине посетовали об упущенном шансе на мир с Россией Арахамия: российско-украинский конфликт мог закончиться еще весной 2022 года

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российско-украинский военный конфликт мог закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина приняла предложение Москвы и сохранила нейтралитет, заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, Киев отказался от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Они готовы были закончить войну, если мы будем как Финляндия, если не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт, все остальное — косметические приправки, — отметил политик.

Джонсон заявил, что ничего подписывать с Россией не нужно, а вместо этого «надо воевать». Арахамия также подтвердил, что целью украинской делегации в ходе переговоров было затягивание процесса.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Уильям Скотт Риттер — младший заявил, что конфликт на Украине был организован и осуществлен Североатлантическим альянсом. По словам аналитика, сейчас продолжается не украинско-российский конфликт, а столкновение НАТО и России.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.