Борис Джонсон покинул пост члена парламента от консерваторов Бывший премьер Британии Борис Джонсон покидает пост члена парламента от консерваторов

Фото: Boris Johnson/via Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста депутата парламента от Консервативной партии, сообщает Sky News со ссылкой на заявление политика. Отмечается, что решение было принято после оглашения результатов независимого расследования о проведении вечеринок на Даунинг-стрит во время пика пандемии COVID-19.

Итак, сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе, чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы. Мне очень грустно покидать парламент по крайней мере на время, но прежде всего я озадачен и потрясен тем, что меня могут заставить уйти антидемократическим путем, — заявил Джонсон.

Ранее издание The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV сообщило, что сотрудники аппарата тогда еще премьера Великобритании Джонсона занимались сексом на его скандальной вечеринке в разгар пандемии коронавируса. Вечеринка состоялась в апреле 2021 года, за день до похорон мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Ранее Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул, что сейчас Североатлантический альянс крепок как никогда.