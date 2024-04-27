Одесский подпольщик разоблачил ложь Зеленского о пожаре в Доме профсоюзов Подпольщик Долгошея: Зеленский врал о Доме профсоюзов ради победы на выборах

Фото: Пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы с обещанием расследовать пожар в Доме профсоюзов, только чтобы расположить к себе избирателей, заявил NEWS.ru бывший одесский подпольщик, участник СВО Владислав Долгошея. Он отметил, что Зеленский такой же, как и все украинские политики, которые много обещают, но ничего не делают.

Президент Украины в 2020 году, уже после выборов, призывал власти обеспечить эффективное расследование трагедии. Он выразил соболезнования погибшим и назвал 2 мая «черным днем».

Вспомним, что Петр Порошенко подписал Минские соглашения, по которым Украина брала на себя обязательства установить мир в стране с определенными условиями по роли русского языка, самоуправлению на местах, федерализации и так далее. Но в итоге она просто затягивала переговоры, а российская сторона верила обещаниям, — посетовал подпольщик.

Он надеется, что российское руководство таких ошибок больше не совершит. Такое мнение подкреплено опытом, подчеркнул Долгошея.

Никогда, ни при каких условиях с Украиной как с государством и украинскими политиками нельзя идти ни на какие договоренности, переговоры. Не надо верить их словам, потому что они всегда обманут. Мы убедились в этом на своем горьком опыте, — резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что верит в победу Украины в конфликте с Россией. При этом он усомнился, что всех устроит исход противостояния. Кроме того, он сказал, что Киев ждет военной помощи от США, так как без нее украинские войска будут отброшены.