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Молдавия будет вынуждена сама выпутываться из газового кризиса, устроенного Кишинёвом. Вашингтон не спешит помогать Молдавии, отправляя сжиженный газ в другие регионы, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Из-за ситуации с газом 23 октября в Молдавии ввели чрезвычайное положение, а Кишинёв обратился с просьбой предоставить 15 млн кубометров газа к Украине. Просить газ у Украины могут только совсем...