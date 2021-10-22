В Госдепе оценили намерение Эрдогана выслать американского посла
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:18, 24 октября 2021
Посольство США в АнкареФото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
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Госдепартамент США в курсе сообщений о намерении Турции выслать послов ряда стран, в том числе американского. Сейчас в Вашингтоне пытаются добиться ясности от МИД Турции, заявил официальный представитель Госдепа, сообщает РИА Новости.
Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от Министерства иностранных дел Турции, — пояснил дипломат.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о высылке послов десяти стран.
Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкий лидер дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов ряда стран, которые призвали Анкару освободить правозащитника Осману Кавалу. С таким призывом выступили Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Финляндия, Франция и Швеция.