Турция объявила персонами нон грата послов десяти стран

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, в том числе США. Соответствующее заявление он сделал, выступая в городе Эскишехир. Трансляция велась в Twitter-аккаунте турецкого лидера.

В частности, из страны высылаются дипломаты из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Объявление послов персонами нон грата произошло из-за того, что они выступили с призывами освободить правозащитника Осману Кавалу.

Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата, — сказал Эрдоган.

Ранее президент самопровозглашённого Косово Вьоса Османи заявила, что объявляет персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. Она намерена выслать их. В свою очередь, в посольстве отметили, что решения непризнанного государства не имеют правовой силы.