В посольстве оценили «высылку» дипломатов России из Косово

В посольстве России в Сербии оценили заявление президента самопровозглашённой Республики Косово Вьосы Османи о высылке российских дипломатов из Приштины. Там отметили, что решения непризнанного государства не имеют правовой силы. Об этом пишет ТАСС.

Не признаём «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы, — сказали там.

В посольстве подчеркнули, что занимаются решением вопроса в Косово на основании резолюции Миссии ООН. Дипломаты заметили, что считают такие действия неприемлемыми.

Считаем абсолютно неприемлемыми попытки помешать нашим аккредитованным при МООНК дипломатам осуществлять свою законную <...> деятельность, — заключили послы.

Ранее президент самопровозглашённого Косово Вьоса Османи заявила, что объявляет персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. Она намерена выслать их.