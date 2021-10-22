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В посольстве оценили «высылку» дипломатов России из Косово

20:00, 22 октября 2021
В посольстве оценили «высылку» дипломатов России из Косово Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В посольстве России в Сербии оценили заявление президента самопровозглашённой Республики Косово Вьосы Османи о высылке российских дипломатов из Приштины. Там отметили, что решения непризнанного государства не имеют правовой силы. Об этом пишет ТАСС.

Не признаём «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы, — сказали там.

В посольстве подчеркнули, что занимаются решением вопроса в Косово на основании резолюции Миссии ООН. Дипломаты заметили, что считают такие действия неприемлемыми.

Считаем абсолютно неприемлемыми попытки помешать нашим аккредитованным при МООНК дипломатам осуществлять свою законную <...> деятельность, — заключили послы.

Ранее президент самопровозглашённого Косово Вьоса Османи заявила, что объявляет персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. Она намерена выслать их.

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