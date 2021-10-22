Президент Косово объявила дипломатов России персонами нон грата

Президент самопровозглашённого Косово Вьоса Османи заявила, что объявляет персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. Она намерена выслать их. Об этом Османи написала в своём Facebook-аккаунте.
Мы и дальше будем близко сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион стали жертвой дестабилизирующих амбиций России, — написала она.
Президент добавила, что уже попросила вице-премьера и главу МИД Донику Гервалу-Шварц объявить дипломатов персонами нон грата. Османи добавила, что работа послов нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю республики.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна сможет защитить своих соотечественников и их детей в крае Косово и Метохия. Он считает, что сербы смогут победить в этой борьбе. Он провёл встречу с косовскими сербами в городе Рашка вблизи административной границы края с остальной Сербией. Поводом стала полицейская операция самопровозглашённой Республики Косово, проведённая на севере региона.