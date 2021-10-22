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Президент Косово объявила дипломатов России персонами нон грата

17:57, 22 октября 2021
Президент Косово объявила дипломатов России персонами нон грата Вьоса Османи Фото: Bernd Elmenthaler/www.imago-images.de//Global Look Press
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Президент самопровозглашённого Косово Вьоса Османи заявила, что объявляет персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. Она намерена выслать их. Об этом Османи написала в своём Facebook-аккаунте.

Мы и дальше будем близко сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион стали жертвой дестабилизирующих амбиций России, — написала она.

Президент добавила, что уже попросила вице-премьера и главу МИД Донику Гервалу-Шварц объявить дипломатов персонами нон грата. Османи добавила, что работа послов нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю республики.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна сможет защитить своих соотечественников и их детей в крае Косово и Метохия. Он считает, что сербы смогут победить в этой борьбе. Он провёл встречу с косовскими сербами в городе Рашка вблизи административной границы края с остальной Сербией. Поводом стала полицейская операция самопровозглашённой Республики Косово, проведённая на севере региона.

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