Президент Косово объявила дипломатов России персонами нон грата

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Глава Минобороны Британии Бен Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал коллег обратить внимание на уязвимость Альянса перед Россией. Он отметил, что Западу стоит осознать всю опасность военных разработок КНР и РФ, пишет Financial Times.

Я определённо считаю, что Запад должен очнуться и понять все последствия развития китайских и российских ракет. Они мощные, — сказал Уоллес. Министр также отметил, что коллегам из НАТО стоит узнать,...