Президент Сербии пообещал победить в борьбе в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна сможет защитить своих соотечественников и их детей в краях Косово и Метохия. Он считает, что сербы смогут победить в этой борьбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он провёл встречу с косовскими сербами в городе Рашка вблизи административной границы края с остальной Сербией. Поводом стала полицейская операция самопровозглашённой республики Косово, проведённая на севере региона, где проживают большей частью сербы, а местные албанцы составляют меньшинство.

Вучич заявил , что Сербия будет требовать от контингента KFOR под эгидой НАТО защиты соотечественников в Косово. В случае отказа он сам не станет бездействовать.

Мой ответ будет кристально ясен: в той борьбе, в которой мы будем должны защищать жизни наших детей в Косово и Метохии... Мы не только их защитим. Я сегодня говорю это впервые: мы в этой борьбе и победим, — сказал Вучич, чем вызвал овации всех присутствующих.

Ранее сообщалось, что Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации в Северном Косово. Переговоры по этому вопросу длились два дня. Согласно документу, силы международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в Косово (KFOR) заменят на линии разграничения в Косове приштинский спецназ.

Также представители ЕС, Сербии и Косово договорились создать рабочую группу. Она займётся решением проблемы номеров транспортных средств жителей Северного Косово, населённого преимущественно сербами. На большинстве их автомобилей установлены сербские номерные знаки, а власти самопровозглашённого Косово требуют их замены на местные.