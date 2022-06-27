В Германии засомневались в плане по вводу предельных цен на нефть из России Das Erste: в Германии засомневались в плане по вводу предельных цен на нефть из России

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Профессор экономики Кильского института мировой экономики Александр Сандкамп заявил немецкому телеканалу Das Erste, что план Запада ввести предельные цены на российскую нефть будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей. По словам эксперта, в нынешней ситуации такой сценарий невозможен. Отмечается, что в настоящее время не совсем понятно, как западные страны планируют склонить на свою стороны крупных азиатских покупателей.

В настоящее время нельзя предвидеть, что такое единство будет достигнуто, — поделился Сандкамп.

Эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново согласился с этим доводом и добавил, что подобный план является невозможным без единой позиции.

Вице-президент Швейцарской народной партии Магдалена Мартулло-Блохер ранее заявила, что санкции против российского газа могут привести к распаду Евросоюза. Она призвала европейских политиков осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. По её мнению, Европа должна договориться с президентом России Владимиром Путиным. Политик назвала «катастрофой» потенциальный результат нынешнего курса европейских стран и призвала не продолжать разжигать конфликт.