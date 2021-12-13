В Германии высмеяли пригрозившую России главу МИД

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой рассказывается, что новый руководитель МИД Германии Анналена Бербок «пригрозила» Москве «тяжёлыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «вторжения» на Украину. Читатели издания в комментариях указали, что министр выглядит смешно и много на себя берёт.

Бербок угрожает, и Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после её завоевания бундесвером она будет охвачена зелёной климатической политикой, — сыронизировал один из читателей.

Подобные заявления говорят о том, что у человека имеется проблема с переоценкой своих возможностей, заявил другой пользователь:

Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право «угрожать» России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности.

Другие читатели также высмеяли слова Бербок: «Как в дешёвом фильме. Однако этот неопытный вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», «Что за детское позёрство. Неловко», «Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зелёных благодетелей».

Ранее стало известно, что в настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По слова Бербок, для таких энергетических проектов, как «Северный поток — 2», действует европейское энергетическое право, а это значит, что на настоящий момент трубопровод не может быть согласован.