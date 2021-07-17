Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 141

Число жертв сильного наводнения на западе Германии опять увеличилось. По последним данным, 141 человек погиб. Об этом сообщает телевизионная служба новостей Tagesschau.

В округе Арвайлер, который относится к федеральной земле Рейнланд-Пфальц, число жертв достигло 98 человек. Пострадали 670 человек. В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли не менее 43 человек.

Власти объявили режим военной катастрофы на западе ФРГ. В устранении последствий бедствия участвовали 850 солдат бундесвера.

С понедельника, 12 июля, на западе страны шли сильные ливни, в ночь на среду начало затапливать населённые пункты. Были разрушены дороги, мосты, оборвались линии электропередачи.

Издание Bild сообщило, что в воскресенье, 18 июля, район бедствия посетит канцлер Германии Ангела Меркель. У неё запланирован визит в коммуну Шульд, куда пришёлся основной удар стихии. Канцлер заслушает доклад о текущей ситуации и масштабах ущерба. Политика будет сопровождать премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.