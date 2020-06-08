В Германии промышленное производство в апреле рухнуло на 17,9%

https://static.news.ru/photo/52a2eda4-a997-11ea-a408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Падение промышленного производства в Германии составило в апреле 2020 года 17,9%. Об этом сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики прогнозировали, что в сравнении с мартом 2020 года падение составит 7,5%, пишут Reuters.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол США каждый день угрожает властям Германии с требованием поменять политику государства в области энергетики. По её словам, дипломат пытается склонить Берлин к сотрудничеству с Вашингтоном, а не с РФ. Основные разногласия между странами связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2».

NEWS.ru писал, что член британского парламента Дэниел Кавчински считает, что Берлин предал Евросоюз, продолжив сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2». По его словам, трудно переоценить масштаб предательства, который представляет этот газопровод.