Германию в Лондоне обвинили в предательстве из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/9e00f2d6-a93e-11ea-b56a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что Германия предала Евросоюз, не отказавшись от сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Так он прокомментировал сообщения о готовящихся в США новых санкциях против газопровода.

Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России, — сказал политик в интервью Daily Express.

По его словам, Берлин, «привязывая свою промышленную мощь» к российской энергетической сети, становится более подверженным влиянию Москвы. В этой ситуации Лондон должен «выйти на сцену и похоронить газопровод раз и навсегда», уверен Кавчински.

Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы «Северный поток — 2» никогда не закончили, — заявил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Добиваясь этого, Вашингтон оказывает на Берлин «колоссальное давление» по энергетическим вопросам, добавила она.